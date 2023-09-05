توقع الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر أن بطولة كأس العالم للأندية ستكون من نصيب فريق الاتحاد.

وقال ضيف الله الصقر: الاتحاد فريق كبير وأتوقع أن الاحتفال بكأس العالم للأندية سيكون في جدة بعدما يحققه الاتحاد “.

وتقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، فى مدينة جدة اليوم الثلاثاء، وستكون مذاعة عبر الموقع الرسمي للفيفا والقناة الرسمية على “يوتيوب”، بالإضافة إلى جميع المنصات الرقمية للاتحاد الدولى لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعى.

وتستضيف المملكة فى شهر ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات.

َوتأتى استضافة المملكة للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية لتصبح سادس دولة تستضيف البطولة، بعد البرازيل واليابان والإمارات العربية المتحدة والمغرب وقطر.