توقع الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر أن بطولة كأس العالم للأندية ستكون من نصيب فريق الاتحاد.
وقال ضيف الله الصقر: الاتحاد فريق كبير وأتوقع أن الاحتفال بكأس العالم للأندية سيكون في جدة بعدما يحققه الاتحاد “.
وتقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، فى مدينة جدة اليوم الثلاثاء، وستكون مذاعة عبر الموقع الرسمي للفيفا والقناة الرسمية على “يوتيوب”، بالإضافة إلى جميع المنصات الرقمية للاتحاد الدولى لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعى.
وتستضيف المملكة فى شهر ديسمبر المقبل بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى نسختها الـ20 والأخيرة بنظامها الحالي بمشاركة 7 فرق من مختلف القارات.
َوتأتى استضافة المملكة للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية لتصبح سادس دولة تستضيف البطولة، بعد البرازيل واليابان والإمارات العربية المتحدة والمغرب وقطر.
ضيف الله الصقر: أتوقع أن يحقق #الاتحاد كأس العالم للأندية.#دورينا_غير #قناة_السعودية pic.twitter.com/j4hxhYmm5N
— #دورينا_غير (@SBA_sport) September 4, 2023
تحمست كثير الله يصلحك،، كان قلت الثالث هة منا ومنا بمساعدة التحكيم وشراء الذمم،، أما كأس العالم مرة واحدة،،، حتى وصيف أتوقع ما تشمها،،، لية الهلال على غفلة،،، هذا وأنتم مدعومين غير مسبوق في التاريخ
حنها ولقها الشمس