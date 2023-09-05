علقت الناشطة الهلالية أبيار آل الشيخ، على أنباء تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب سالم الدوسري.

وظهرت أبيار آل الشيخ، في مقطع فيديو وهي منفعلة وتطالب إدارة نادي الاتحاد بالابتعاد عن لاعبي نادي الهلال ومحاولة استقطاب أي لاعب من أي فريق آخر، مضيفة: “تكفون خلاص ما عاد تفكرون فينا.. 4 أيام وأنا أبكي.. جفت دموعي”.

وكانت الفتاة الهلالية، قد ظهرت في مقطع فيديو سابق وهي تبكي بحرقة بعد انتقال عبدالله المعيوف إلى نادي الاتحاد.

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