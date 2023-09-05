علقت الناشطة الهلالية أبيار آل الشيخ، على أنباء تعاقد نادي الاتحاد مع اللاعب سالم الدوسري.
وظهرت أبيار آل الشيخ، في مقطع فيديو وهي منفعلة وتطالب إدارة نادي الاتحاد بالابتعاد عن لاعبي نادي الهلال ومحاولة استقطاب أي لاعب من أي فريق آخر، مضيفة: “تكفون خلاص ما عاد تفكرون فينا.. 4 أيام وأنا أبكي.. جفت دموعي”.
وكانت الفتاة الهلالية، قد ظهرت في مقطع فيديو سابق وهي تبكي بحرقة بعد انتقال عبدالله المعيوف إلى نادي الاتحاد.
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لواسمها بياره كانلايق عليها اكثر
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ).
البلدان التى جربت السفور والتبرج والمنكرات والمجاهرة بها تعيش اليوم الفقر والبطالة وغلاء الأسعار والأمراض والمصائب والحروب والتشرد وهم قريبين منا نسأل الله السلامة والعافية فهل نتعض قبل فوات الأوان؟!!!!!!.
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الناشطة الهلالية أبيار آل الشيخ
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الله يقرفهم حتى في الكوره لحقونا.. وانا متأكد انها في واد والكوره في واد
لكن تصنع وتقليد اعمى فقط
قال ناشطه
للاسف العيب فينا حنه اللي نتابع اخبار هذه الصحيفه الالكترونيه اللي تجيب اخبار ما بيهه اي طعم ولا لون ولا رائحه شو هاي الاخبار عيب والله عيب عليكم
هل هي سليمة عقليا ؟؟
اي ناشطه.. غبيه بالسوشل ميديا زي اي غبية… وتتصنع حب فريق ومعاناه.. امحق كذب…. حتى حنا الرجال لحقونا بالرياضة وامتحنونا فيها.
اي ناشطه.. غبيه بالسوشل ميديا زي اي غبية… وتتصنع حب فريق ومعاناه.. امحق كذب…. حتى حنا الرجال لحقونا بالرياضة وامتحنونا فيها.
الله المستعان بس حسبي الله ونعم الوكيل
اعلام اقرب لسقوط
اقضبي ارضك تبكين ماحد دراى عنك
لا تستغربوا أنه آخر الزمن لاحول ولاقوة ألا بالله
انا اعوضك عن سالم ياعمري 😎😎
لالا مانبيكم
💕💕💕💕
💛💙💛💙
👍👍👍👍
علقت الناشطة الهلالية أبيار؟
ابيااااار