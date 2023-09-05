علق العضو الذهبي في فريق الهلال الأستاذ حسن الناقور على الصورة المنشورة للاعب الهلال سالم الدوسري، وهو يرتدي قميص الاتحاد قائلا: أن عمل هذا المصمم ذهب سدى.
وأضاف الناقور ممازحا: أن هذا التصميم أصعب من تصميم ميسي و صلاح، ويجب على هذا المصمم أن يرتاح قليلا، حيث أن عمله طوال هذا الصيف راح على الفاضي على حد. وصفه.
سالم الدوسري الاتحاد
من قال ليهم أن الهلال جمعية خيرية
من قال ليهم أن الهلال جمعية خيرية
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يصممون على مزاجهم ويهرجون بلا فائده وبحلمون وسراب يتابعون وسالم حامض على
بوزهم والنجم يبقى نجما بكيان النجوم
يصممون على مزاجهم ويهرجون بلا فائده وبحلمون وسراب يتابعون وسالم حامض على
بوزهم والنجم يبقى نجما بكيان النجوم
يصممون على مزاجهم ويهرجون بلا فائده وبحلمون وسراب يتابعون وسالم حامض على
بوزهم والنجم يبقى نجما بكيان النجوم
يصممون على مزاجهم ويهرجون بلا فائده وبحلمون وسراب يتابعون وسالم حامض على
بوزهم والنجم يبقى نجما بكيان النجوم
هههههههههه إنجازات ايش يا ابو إنجازات تقصد الشكشكه ورب العالمين منفوخ ومدعوم بشكل غير طبيعي
مرة غير لايق عليك التيشيرت الذهبي ياسويلم.
هياف ههههههههههههه شكلك اهبل من ردك عمر النادي اكبر من ابوك
على فكره الاتحاد ماهو محتاج للأشكال هذه عنده مايكفيه من النجوم
يارجال هذا انجازاته أكثر من إنجازات ناديكم
اي والله باليتهم يريحون المصمم يااخي مانبغاه لازم تلصقونه فينا ..انا اتفهم انه كان سبب خروجكم من الاسيويه وحتى جمهور الهلال لايطيقه ولكن شوفوله تصريفه ثانيه .