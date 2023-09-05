علق العضو الذهبي في فريق الهلال الأستاذ حسن الناقور على الصورة المنشورة للاعب الهلال سالم الدوسري، وهو يرتدي قميص الاتحاد قائلا: أن عمل هذا المصمم ذهب سدى.

وأضاف الناقور ممازحا: أن هذا التصميم أصعب من تصميم ميسي و صلاح، ويجب على هذا المصمم أن يرتاح قليلا، حيث أن عمله طوال هذا الصيف راح على الفاضي على حد. وصفه.