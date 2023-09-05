انتقد الإعلامي الرياضي عبدالرحمن أباعود استغناء إدارة الهلال عن عبدالله المعيوف المنضم حديثا لصفوف الاتحاد

وقال أباعود:” إلى اليوم ما مصدق كيف إدارة مثل إدارة فهد بن نافل تتخلى عن أحد مكتسباتها”.

يذكر أن فريق الاتحاد تعاقد مع عبد الله المعيوف، حارس نادي الهلال المخضرم، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم مركز حراسة المرمى.