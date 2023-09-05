أكد المهتم بالدوري الإنجليزي نواف العقيل، أن كل ما يخافه الأوروبيون هو الاستمرار بهذه القوة في الدوري السعودي.

وقال نواف العقيل، عبر برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن مشروع كرة القدم السعودية يرعب الأوروبيين وهم قسموا كرة القدم إلى أصناف على مر التاريخ.

وأشار إلى أنهم جعلوا كرة القدم محتكرة في قارة أوروبا فقط وهم يحاولون الآن الدفاع عن هذا، وما يقوم به الدوري السعودي هو حق مشروع ولا يوجد أي شيء يمنع هذا.