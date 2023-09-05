أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 11411 نقطة (- 20 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.8 مليار ريال.

وتراجع سهما أرامكو السعودية، والأهلي السعودي، بنسبة 1 % عند 34.10 ريال، و35.60 ريال على التوالي.

وأنهت أسهم المجموعة السعودية، وتنمية، ومرافق، والسعودية للكهرباء، والمراعي، واتحاد اتصالات، والحفر العربية، وأسواق العثيم، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.

وأغلق سهم دار المعدات، عند 47.75 ريال (- 3 %).

في المقابل، تصدر سهم مهارة، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، عند 68.30 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 3.4 مليون سهم.

وصعدت أسهم إس تي سي، ولوبريف، وجمجوم فارما، والتموين، والمواساة، وسليمان الحبيب، والسعودي الألماني، بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وارتفع سهم عذيب للاتصالات، بنسبة 7 %، عند 135 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2015، وسط تداولات تجاوزت 3 ملايين سهم، وبقيمة تجاوزت 400 مليون ريال.