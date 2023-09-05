كشفت مصادر عن أحدث تطورات فضيحة “نيغريرا” على خلفية اكتشاف دفع نادي برشلونة مبالغ مالية للمسؤول السابق في لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ورأى القاضي خواكين أغيري، أن مدفوعات نادي برشلونة إلى نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا تسببت في فساد ممنهج في مؤسسة التحكيم، وأن ريال مدريد وأي فريق آخر في الدرجة الأولى تزامن مع نادي برشلونة خلال السنوات قيد التحقيق يمكن اعتباره متضررًا في القضية.

وتم رفض استئناف نادي برشلونة ورئيسه السابق جوسيب ماريا بارتوميو ضد قبول ريال مدريد كطرف في النزاع.

وبذلك أصبح من حق نادي ريال مدريد طلب تعويضات في حال إثبات إدانة برشلونة في القضية التي شغلت الرأي العام في إسبانيا.