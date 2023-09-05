توقع المحلل الرياضي بقناة الأهلي المصري، أحمد ثابت، أن تكون جماهير الأهلي المصري أكثر من نظيره بنادي الاتحاد.

وقال “ثابت” خلال استضافته عبر قناة الأهلي إنه يراها على أن تكون جماهير نادي الأهلي أكثر من جمهور نادي الاتحاد.

يذكر أن فريق الاتحاد سيواجه نظيره بنادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، وفي حال فوزه سيواجه فريق ⁧‫الأهلي المصري‬⁩ في ربع النهائي من البطولة.

ويشارك الاتحاد للمرة الثانية في تاريخه بالمنافسة باعتباره بطلًا لدوري روشن، وهو مرشح فوق العادة للتتويج باللقب بعد التدعيمات الصيفية الهائلة وفي مقدمتها بطل النسخة الماضية، كريم بنزيما.

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