علق لاعب المنتخب الوطني ونادي الاتحاد السابق، حمد المنتشري، على نتائج قرعة كأس العالم للأندية التي أقيمت اليوم في جدة.

وعبر عن تفاؤله بوصول فريق نادي الاتحاد لنهائيات كأس العالم للأندية، مضيفا إن الهلال بين للجميع أن لا شيء مستحيل؛ وبالتالي فأن الاتحاد سيكون قادر أيضا على الوصول للنهائيات والفوز فيها، بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة ssc.

وأضاف أن وضع الاتحاد في البطولة أفضل لأنه سيلعب بين جمهوره في جدة، كما يمتلك نخبة من لاعبي كرة القدم، فضلا عن أن القرعة اليوم كانت في المتناول وأوقعت الاتحاد مع فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، وسيكون قادر على تحقيق الفوز أمام هذا الفريق.