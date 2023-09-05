تحدث الإعلامي الرياضي ناصر الجديع عن إمكانية إعارة مهاجم نادى النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي الاتحاد.

وقال الجديع “لو انتقل رونالدو للاتحاد بنظام الإعارة حتى يناير سيكون إضافة فنية للاتحاد وإضافة جماهيرية، وإعلامية لبطولة ‎كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية”.

والجدير بالذكر أقيمت ظهر اليوم قرعة كأس العالم للاندية في مدينة جدة ويواجه نادي الاتحاد ضيفه نادي أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر المقبل.