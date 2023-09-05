ألقت شرطة منطقة نجران ، القبض على 3 مواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين ، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة وبندقية هوائية ومبلغ مالي .

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.