تراقب إدارة ضمك مصير البرازيلي رومارينهو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد ، وذلك في محاولة منها لضم اللاعب ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب «عكاظ» ، فإن المفاوض سعد الشهراني دخل في مفاوضات مع إدارة العميد ، على الرغم من رد إدارة الاتحاد ، بأنها بحاجة للاعب ، مشيرة إلى ، أن وكيل أعمال اللاعب قال في وقت سابق ، أن المدرب البرتغالي نونو سانتو أكد أن النجم البرازيلي ركيزة أساسية بالنسبة له ولن يستغني عنه لحاجته الفنية .

وفي وقت سابق ، ذكرت قنوات «الكأس القطرية» ، بأن رومارينهو قدم طلبًا للرحيل عن صفوف العميد ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويُذكر أن رومارينهو ، انتقل إلى الاتحاد في 2018 ، قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.