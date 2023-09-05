كشفت مجموعة الشايع الدولية عن توفر شواغر وظيفية بالرياض في مجال الملابس، عبر يوم وظيفي مفتوح غداً الأربعاء 2023/9/6م.

وأضافت المجموعة أن الوظائف المطلوبة هي (مسوقة بصرية، ممثلين مبيعات، مساعدة مدير معرض، مديرة معرض).

وتابعت بأن موقع العمل في العلامة التجارية Mothercare, Debenhams, Muji, Next, American Eagle، في تلك المواقع (غرناطة مول، الرياض بارك).

وأوضحت أن المتطلبات المطلوبة أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية وأبناء المواطنة، وحاصل على شهادة ثانوية فأعلى، وخبرة سابقة في نفس المجال.

واستكملت بأن المزايا والحقوق الوظيفية هي (رواتب مجزية – بدل سكن – بدل نقل – عمولات إضافية – تدريب وتطوير مستمر – بطاقة تخفيض على العلامات التجارية والمطاعم التابعة للشركة للموظفة ولأثنين من أفراد عائلتها أو أصدقائها)، مع ضرورة إحضار السيرة الذاتية.

وحددت المجموعة موعد المقابلات غدًا يوم الأربعاء الموافق 2023/9/6م (من الساعة 10:00 صباحاً إلى 1:00 مساءً).

مكان المقابلات:

(الرياض – في مقر الشركة الرئيسي – البوابة الاقتصادية – بوابة رقم 5).

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