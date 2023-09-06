أكد المختص بشؤون الطاقة، وائل مهدي، أثر قرار المملكة بالخفض الطوعي لإنتاج النفط على الاسعار.

وقال إن القرار ساهم في قفز أسعار النفط بشكل مباشر للتجاوز الـ90 دولارا لأول منذ نوفمبر، تزامنا مع تمديد المملكة للخفض التطوعي، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن المملكة حريصة على ألا يكون هناك إمدادات في السوق تضر بتوازنه، مضيفا أن تأثير قرار المملكة على الأسعار سيستمر للأيام المقبلة.

فيديو | المختص بشؤون الطاقة وائل مهدي: قفزت أسعار النفط بشكل مباشر للتجاوز الـ90 دولارا لأول منذ نوفمبر 2023 تزامنا مع تمديد المملكة للخفض التطوعي #الغوار#الإخبارية pic.twitter.com/BAnaiYYjFt — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) September 5, 2023