في لفتة إنسانية وأبوية، حرص مُعلم على تلبية رغبة طالب مُقعد بمشاركة زملائه في لعبة كرة القدم.

ووثق مقطع فيديو لحظة إمساك المعلم كسري الطالب المُقعد والجري وسط الملعب وحول باقي الطلاب، كأن الطالب يلعب وسط زملائه بالكرة.

وظهرت على الطفل ملامح السعادة والفرحة، نتيجة مشاركته مع زملائه في لعبة كرة القدم.