في لفتة إنسانية وأبوية، حرص مُعلم على تلبية رغبة طالب مُقعد بمشاركة زملائه في لعبة كرة القدم.
ووثق مقطع فيديو لحظة إمساك المعلم كسري الطالب المُقعد والجري وسط الملعب وحول باقي الطلاب، كأن الطالب يلعب وسط زملائه بالكرة.
وظهرت على الطفل ملامح السعادة والفرحة، نتيجة مشاركته مع زملائه في لعبة كرة القدم.
لله درك ايها المدرس الفذ واسعدك الله كما اسعدت طالبك ورفع شأنك ورزقك من حيث لا تحتسب اللهم امين بعدد ماخط في الكتب ابد الابدين ودهر الداهرين
😭💔😭
شكراً جزيلاً بحجم السماء لهذا المعلم الشهم و المهتم بمشاعر و احاسيس هذا الطالب المقعد شافاه الله و عافاه 🤲