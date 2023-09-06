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فيلبيو ريتشي : طوال عملي 30 عامًا في الصحافة لم أشهد مشروعًا يشابه المشروع السعودي

فيلبيو ريتشي : طوال عملي 30 عامًا في الصحافة لم أشهد مشروعًا يشابه المشروع السعودي

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