وثقت صورة نادرة ملونة مدير العلاقات العربية بشركة أرامكو توماس بارجر مع زوجته و بعض الأصدقاء في نزهة صحراوية بالمنطقة الشرقية بالسعودية عام 1949 م.
وأوضحت الصورة مدير العلاقات العربية ، وهو يجلس داخل خيمة بالصحراء برفقة زوجته وعدد من أصدقائه يرتدون الزي السعودي ، بالإضافة إلى عدد من الموظفات .
ويُذكر أن توماس بارجر كان يمتلك حادسًا قويًا قاده إلى الاجتهاد في فك أسرار طبقات أرض شرق الجزيرة العربية.
كلهم اجانب يعني الاختلاط موجود من زمان
شوف العقل كلها تضحك كيف سعودي ومايعرف يلبس عقاله
قال اجانب مع بدو بالصحراء
حسبي الله عليكم