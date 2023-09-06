وثقت صورة نادرة ملونة مدير العلاقات العربية بشركة أرامكو توماس بارجر مع زوجته و بعض الأصدقاء في نزهة صحراوية بالمنطقة الشرقية بالسعودية عام 1949 م.

وأوضحت الصورة مدير العلاقات العربية ، وهو يجلس داخل خيمة بالصحراء برفقة زوجته وعدد من أصدقائه يرتدون الزي السعودي ، بالإضافة إلى عدد من الموظفات .

ويُذكر أن توماس بارجر كان يمتلك حادسًا قويًا قاده إلى الاجتهاد في فك أسرار طبقات أرض شرق الجزيرة العربية.