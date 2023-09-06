أكد عبده عطيف لاعب النصر والاتحاد والشباب السابق، أن بروزوفيتش لاعب النصر هو “أجمل من رأت عينه في الملاعب السعودية منذ أن تابع كرة القدم”.
وقال عبده عطيف، عبر برنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أن بروزوفيتش يسيطر على الكرة في الملعب وأفضل مكان له هو المركز رقم 6 وليس 8.
وأشار عبده عطيف، إلى أن النصر لم يلعب بهذه السلاسة مثلما لعب في الأربع مباريات التي شارك بها بروزوفيتش.
عبده عطيف لـ #في_المرمى: #بروزوفيتش لاعب #النصر أجمل من رأت عيني في الملاعب السعودية منذ أن تابعت كرة القدم.. ولا زلت أراهن أن أفضل مركز له هو 6 وليس 8 pic.twitter.com/Hk5oL6HIIc
— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 5, 2023
الله يجبر بخاطرك يا عم عبدة سمكة