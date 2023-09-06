أكد عبده عطيف لاعب النصر والاتحاد والشباب السابق، أن بروزوفيتش لاعب النصر هو “أجمل من رأت عينه في الملاعب السعودية منذ أن تابع كرة القدم”.

وقال عبده عطيف، عبر برنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أن بروزوفيتش يسيطر على الكرة في الملعب وأفضل مكان له هو المركز رقم 6 وليس 8.

وأشار عبده عطيف، إلى أن النصر لم يلعب بهذه السلاسة مثلما لعب في الأربع مباريات التي شارك بها بروزوفيتش.