كشفت مصادر، أن هناك نقاشات غير رسمية جمعت شركة الوسائل والهلال من جهة، وشركة الوسائل المالكة لملعب “الأول بارك” ونادي النصر من جهة أخرى.

وأفادت أن النقاشات لم تحمل طابع الرسمية، ولم تتوصل إلى أي نتيجة حتى الآن، وسط رفض نصراوي رسمي قاطع بالسماح للهلال باللعب على الملعب الخاص به.

وأشارت إلى أن الهلال منفتح على كل الخيارات والاحتمالات في موضوع لعب مبارياته هذا الموسم في المكان الذي يحدد له وفقاً لمستجدات أعمال الصيانة لملاعب العاصمة الرياض.

ومن جانبها، أصدرت شركة الوسائل بيانًا أوضحت فيه أن اللعب في ملعب أول بارك حق حصري للنصر، وأن الأخير هو صاحب القرار، وذلك في سعيها لإيضاح موقفها.