تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لنيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال، لردة فعله بعد تدخل ريتشارلسون في تدريبات البرازيل.

وظهر نيمار في مقطع فيديو وهو يركل ريتشارلسون بعد تدخله في تدريبات البرازيل، فيما يجري الأخير منه .

وانضم نيمار إلى معسكر المنتخب البرازيلي في مدينة بليم البرازيلية، استعداداً للمباراة التي سيخوضها الجمعة أمام بوليفيا، في أول مواجهات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

والجدير بالذكر أن نيمار انتقل إلى صفوف الهلال في صفقة انتقال لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الزعيم خلال الميركاتو الحالي.