أكد الناقد على الزهراني أن فريق الاتحاد سيقدم مستويات مبهرة، في بطولة كأس العالم للأندية، وخاصة بعد الأسماء الكبيرة التي تم استقطابها.

وأضاف الزهراني أن الوصافة ليست الإنجاز العظيم الذي نبحث عنه، وأن مشاركة الاتحاد سابقا لا يمكن مقارنتها باليوم فهو لم يكن يمتلك هذا العدد من النجوم الكبار.

جاء ذلك تعقيبا على حديث الإعلامي محمد الخميس، بعد أن قال أن الهلال في أسوأ حالاته، وصل إلى نهائي كأس العالم للأندية.