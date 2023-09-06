وجه مشجع للأهلي المصري رسالة تحذيرية لجمهور الاتحاد بشأن المواجهة المحتملة بين الفريقين في كأس العالم للأندية.

وعلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على رسالة المشجع المصري والتي قال فيها لجمهور الاتحاد: ركزوا في لقائكم الأول لأننا ننتظركم وستكون صعبة عليكم.

وقال الإعلامي وليد الفراج ردا على كلام مشجع الأهلي المصري : تاريخ الاتحاد يقول لكم فين يوجعك.