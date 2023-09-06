أكد تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية “نايت فرانك” أن القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية والبنية التحتية في المملكة تجاوزت منذ إعلان خطة التحول الوطنية عام 2016، نحو 1.25 تريليون دولار، فيما بلغت قيمة المشاريع المسندة 250 مليار دولار.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس رئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “نايت فرانك”، إن مشاريع التطوير العقاري في السعودية والتي تُعد الأضخم في العالم تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030.

وأضاف” عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية”

و يبلغ حجم مشاريع المكاتب المخطط لها نحو 6 ملايين متر مربع، حيث يأتي التوسع في بناء المكاتب على خلفية النقص الحاد في المعروض من المساحات المكتبية الفاخرة في مدن مثل الرياض، التي تزايد الطلب على المكاتب فيها عكس مراكز عالمية أخرى لا تزال تكافح للوصول إلى مستويات ما قبل وباء كورونا.

وتمثل المنطقة الغربية من المملكة الجزء الأساسي من رؤية 2030، حيث من المتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بنهاية العقد الجاري، وفقاً لتقرير “نايت فرانك”.

يذكر أن المنطقة الغربية من المملكة تضم أبرز المشاريع في البلاد، بما في ذلك مدينة “نيوم” التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار، إضافة إلى المشاريع الأخرى المتفرعة منها، مثل “تروجينا”، الموقع الذي سيستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2030، وجزيرة سندالة والتي تعد وجهة السياحة الفاخرة.