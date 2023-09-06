في مشهد إنساني من معالي وزير الصحة السابق دكتور حمد المانع، الذي ذهب لزيارة أحد أصدقائه بعد تعرض الأخير لوعكه صحية.

أعرب المانع عن رغبته في التبرع بإحدى كليتيه لصديقه، حتى يتماثل للشفاء، وتمنى لو يقبل منه هذا العرض، وأكد أنه يقدمها له بكل سرور.

وتحدث المانع عن صداقتهما وحبه له، وقال أن نيته التبرع بكليته له، ولصديقه حق الرفض أو القبول، ليعطي للجميع درسا في الوفاء.