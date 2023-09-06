في مشهد إنساني من معالي وزير الصحة السابق دكتور حمد المانع، الذي ذهب لزيارة أحد أصدقائه بعد تعرض الأخير لوعكه صحية.
أعرب المانع عن رغبته في التبرع بإحدى كليتيه لصديقه، حتى يتماثل للشفاء، وتمنى لو يقبل منه هذا العرض، وأكد أنه يقدمها له بكل سرور.
وتحدث المانع عن صداقتهما وحبه له، وقال أن نيته التبرع بكليته له، ولصديقه حق الرفض أو القبول، ليعطي للجميع درسا في الوفاء.
اللهم يا مسهّل الشديد، ومليّن الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهمّ ألبسه ،،،،وألبسها ثوب الصحّة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الرّاحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ،،،،ويشفيها وسائر مرضى المسلمين.
عند العربان النشامى مثل حقيقي يعبر بصورة جلية من وده يفزع ومن بس بالكلام يخدع حيث قالوا “من شاور ما عطى” يا لبا العربان العارفين الفاهمين لمعاني الحياة و معادن البشر 👍❤️👍