كشف الفنان الكويتي محمد المنيع البالغ من العمر 93 عاما، عن حالته الصحية

ورد المنيع على سؤال أحد الصحفيين بشأن حالته الصحية، قائلاً : الحمد لله، مثل ما تشوف. فيك شدة تطارح؟ “.

ومحمد المنيع هو ممثل كويتي ولد في 1 يونيو 1930، وبدأت مسيرته في التمثيل بعام 1963 مع بداية الحركة الفنية في الكويت، وفي عام 1956م حيث انضم إلى فرقة المسرح الشعبي بعد تشجيعه من قبل الفنان الكويتي محمد النشمي.

ويعتبر الآن من أبرز فناني الخليج حيث شارك في العديد من الأعمال الناجحة، كما أنه تقلد عدة مناصب مهمة في مجال الفن والمسرح، وهو من أكبر الفنانين الخليجين سنًا، إذ يبلغ من العمر 92 عامًا.