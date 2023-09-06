أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي بايرن ميونخ يشعر بالإحباط بعد انتقال المغربي ياسين بونو إلى صفوف الهلال، حيث أن ميونخ كان قد طلب منه الانتظار.

وأكد بونو أنه كان هناك مفاوضات بين إدارة بايرن ميونخ ونظيرتها في إشبيلية، من أجل التعاقد معه، وطلبوا منه الإنتظار، ولكن قام ميونخ بعرض أسماء أخرى، وأنه علم بعد ذلك رغبتهم في طلب إعارته.

وأضاف بونو أن الأندية حاليا لا تريد دفع الأموال، وأنه من الصعب علي بايرن ميونخ وأندية أخرى الاستثمار في لاعب بدمر الـ 32 عام، وأنه ظل منتظرا إلى أن ظهر عرض الهلال.