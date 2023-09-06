وتراجع سهما مصرف الراجحي، وأرامكو السعودية، بأقل من 1 %.

وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، واس تي سي، ومعادن، ومصرف الإنماء، وجبل عمر، والعربي الوطني، وبنك الرياض، والتعاونية، واتحاد اتصالات، ودار الأركان، وسليمان الحبيب، والحفر العربية، والمراعي، وسلوشنز، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

في المقابل، ارتفع سهم سابك للمغذيات، بنسبة 2 %، عند 140 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.

وتصدر سهما الصقر للتأمين، وسلامة للتأمين، ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 10 %، عند 21 ريالا، 27.80 ريال، على التوالي.

وأغلق سهم الكيميائية، عند 5.01 ريال (+ 9 %)، وسط تداولات بلغت نحو 20 مليون سهم.