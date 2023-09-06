كشف اليوتيوبر بدر صاحب قناة عائلة بدر عن سبب مغادرتهم وعزوف العوائل المسلمة من أمريكا.

وقال بدر بأنه قرر مغادرة أمريكا هو وعائلته بسبب اختلاف نوعية المناهج الدراسية عن المنهج الإسلامي.

وأضاف بدر بأن المدارس الأمريكية تفرض دراسة العادات الأوروبية بين المتزوجين من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية.

وتابع بدر بأن المدارس كذلك توزع الإعلام على جميع الطلاب، وتجعل المدرسين يفرضون عليهم تدريس تلك المناهج المخالفة للمسلمين.