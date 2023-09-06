اقترب نادي الهلال من تعاقده مع إسلام هوساوي ، مدافع نادي الوحدة ، وصاحب الـ21 عامًا ، قبل غلق باب الانتقالات غدًا الخميس .

ووفقًا للصحفي الرياضي سعد السبيعي ، فالإدارة الهلالية تريد اللاعب إعارة منتهية بشراء العقد ، بينما نادي الوحدة يريد انهاء الصفقة بالانتقال النهائي ودفع كامل حصته .

كما أشار إلى أن اللاعب يريد الانتقال إلى الهلال ، بينما نادي النصر يترقب مصير اللاعب ، والإدارة الأهلاوية انسحبت من الصفقة .

ويُذكر أن هوساوي واحد من أهم اللاعبين المتألقين في مركز الظهير الأيسر، مما دفع الهلال للتعاقد معه لدعم الفريق في ظل مطالبة المدير الفني البرتغالي للهلال جيسوس ، بضرورة التعاقد مع لاعب بديل للمدافع ياسر الشهراني .