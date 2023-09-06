علق الإعلامي الرياضي فهد الروقي على تغريدة الإعلامي محمد الدويش بعد انتقال اللاعب حسان تمبكتي من نادي الشباب لنادي الهلال.

وقال الدويش في تغريدته عبر حسابه الشخصي على موقع إكس “أمام أسعار التعاقدات المحلية المعلنة فإنّ سعر التعاقد مع حسّان تمبكتي فيه بخسٌ بيّن لنادي الشباب وغبنٌ واضح، وهذا يُبطل التعاقد أو يُلزم الهلال بدفع السعر الأعلى، هل سيطالب الشباب بحقه؟”.

وجاء رد الروقي على تغريدة الدويش “‏والله ياهو (غبنة)”.

والجدير بالذكر عرض نادي الهلال على حسان تمبكتي راتبا سنويا بقيمة 13 مليون ريال، بعقد لمدة 4 سنوات، من أجل ضمه الصيف الحالي.