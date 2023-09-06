كشفت مصادر عن تواجد وفد لنادي الاتحاد مكون من 10 أشخاص، في لندن،وهم ممثلون عن الاتحاد وصندوق الإستثمارات العامة، ووزاراتي الرياضة والسياحة، ويأتي ذلك لمحاولة إقناع ليفربول الإنجليزي ببيع عقد محمد صلاح.

وأشارت المصادر أن الأمر لم ينجح، موضحة أن العرض الذي قدم لليفربول ومحمد صلاح قد لا يتم تكراره في عام 2024.