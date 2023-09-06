كشفت مصادر عن تواجد وفد لنادي الاتحاد مكون من 10 أشخاص، في لندن،وهم ممثلون عن الاتحاد وصندوق الإستثمارات العامة، ووزاراتي الرياضة والسياحة، ويأتي ذلك لمحاولة إقناع ليفربول الإنجليزي ببيع عقد محمد صلاح.
وأشارت المصادر أن الأمر لم ينجح، موضحة أن العرض الذي قدم لليفربول ومحمد صلاح قد لا يتم تكراره في عام 2024.
الأجيال القادمة لن تغفر هذه البعثره في مقدرات البلاد
الحمد لله أنها ما تمت على الأقل نفتك من المصرية وقرفهم ولجتهم بكرة يجونك دا صلاح هو إلى عمل اسم للاتحاد وهو افى جاب لهم البطولة وهو اإلى بناء لهم الملعب وهو وهو فالحمد لله انه ما جاء
الحمد لله . توفير كم مليار تنفع البلد
اقسم بالله ان تعاقدتم مع محمد صلاح مستقبلا انكم دلوخ … هل فيه احد عاقل يفرط برومارينهو؟
كمشج اتحادي اقول الحمدلله انها ما تمت.
الاتحاد يحتاج دفاع
صراحة اعطوه اكثر من حقه لو يبحثون في فرق جنوب امريكا لوجدوا شباب صغار في السن وافضل منه
أفا يا ذالعلم،
⚽⚽⚽⚽
👍👍👍👍