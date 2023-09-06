علق محترف نادي النصر؛ كريستيانو رونالدو، على علاقته بلاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي.

وقال رونالدو :”إذا كنت تحب كريستيانو، فلا داعي لأن تكره ميسي. لقد غير الاثنان تاريخ كرة القدم ويحظون بالاحترام. لقد انتهى التنافس.. الاثنان يقومان بالأشياء بشكل جيد في السعودية والدوري الأمريكي”.

وأضاف اللاعب البرتغالي خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن المواجهة المرتقبة بين منتخب بلاده وسلوفاكيا بتصفيات أمم أوروبا:”التنافس؟ أنا لا أرى الأشياء، لقد شاركنا المسرح لمدة 15 عامًا، لا أقول إننا أصدقاء، لكننا نحترم بعضنا البعض”.

ولفت إلى أنه يطمح لتخطي الرقم الحالي لأهداف وهو 850 هدف، مؤكدا أنه يريد أن يسجل المزيد من الأهداف، مؤكدا أنه يجب أن يكون المستوى مرتفعًا أثناء اللعب.

من جهة أخرى، أشاد اللاعب بدوري روشن، مؤكدا أن دوري روشن سيتفوق على الدوري البرتغالي وسيكون أفضل بكثير.