أعلن بنك الصين (Bank of China) ، أحد أكبر أربعة بنوك مملوكة للدولة ، عن افتتاح أول فرع له بالمملكة تحديدًا في العاصمة الرياض ، في خطوة لتوسيع استخدام اليوان وسط عدد متزايد من الصفقات الاقتصادية بين البلدين ، وذلك بعد أكثر من عامين من حصوله على موافقة من الحكومة السعودية في هذا الإطار .

وقال سفير الصين لدى المملكة ، تشين وي تشينغ، إن افتتاح الفرع جاء نتيجة للتطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية بين البلدين، والمرحلة الجديدة من التعاون المالي.

وأضاف تشين، أثناء حضوره حفل الافتتاح مع رئيس بنك الصين ليو جين ، “إن هذا يظهر أيضًا أن الصين تعترف بشدة باللوائح المالية وبيئة الاستثمار والمزايا الجغرافية للمملكة” .

ويعد بنك الصين ، ثاني مقرض صيني يفتتح فرعًا في المملكة بعد أن افتتح البنك الصناعي والتجاري الصيني فرعه الأول في الرياض في عام 2015 .

ويُذكر أن بنك الصين ، يضم أكثر من 20 موظفاً ، معظمهم موظفون محليون، وهو شرط طلبته السلطات المحلية .