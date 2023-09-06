صرح متحدث النصر السابق سعود الصرامي، بأن سلطان الغنام أفضل لاعب سعودي، في الوقت الحالي.

واعتبر الصرامي أنه منذ قدوم اللاعبين الجدد الأجانب في النصر، تألق الغنام وأصبح يهاجم وسجل حتى الآن 3 أهداف.

وقال الصرامي: “بعد رحيل نور الدين أمرابط كان الغنام يبرر تراجع مستواه بأنه ما كان عنده الإضافة الفنية اللي تساعده يتعلم، ومنذ غادر مرابط يعاني”.

وتابع: “ولما الموضوع الآن صار صحيح نعم لما النصر تعاقد مع لاعبين جيدين أصبح يؤدي دوره الهجومي بمهارة عالية واستعاد نشاطه الفني وهو أمر واضح للجميع عنده 3 أهداف وغير التمريرات الحاسمة اللي شافها كل العالم”.