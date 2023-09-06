نجحت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، في إحباط تهريب 67 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
نأمل من جنودنا على الحدود الجنوبية أن ينتبهوا لعدم دخول الممنوعات كالمخدرات وغيرها فبارك الله برجال سلاح الحدود وجميع قواتنا المسلحة فعلا التهريبات من جهة المناطق الجنوبية صار يتسلل المخالفين بتهريباتهم لإدخال الممنوعات فالله يوفق رجال القوات المسلحة للتصدي لهم.