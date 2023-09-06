توقع الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أن تشهد الأيام المقبلة مفاجآت بشأن لاعب فريق نادي ليفربول، محمد صلاح.

وقال الفراج: “فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقه الاكبر محليا ودوليا بعد سيل من التسريبات الاعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات”.

وتابع : “انصح بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل اللحظة الاخيرة..اربطوا الاحزمه للاكشن الكبير.. ننتظر ونشوف”.

يذكر أن الاتحاد دخل في مفاوضات مع نادي ليفربول لضم محمد صلاح لك لم يتم حسم هذا الأمر بعد.