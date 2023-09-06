توقع الإعلامي الرياضي، وليد الفراج، أن تشهد الأيام المقبلة مفاجآت بشأن لاعب فريق نادي ليفربول، محمد صلاح.
وقال الفراج: “فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقه الاكبر محليا ودوليا بعد سيل من التسريبات الاعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات”.
وتابع : “انصح بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل اللحظة الاخيرة..اربطوا الاحزمه للاكشن الكبير.. ننتظر ونشوف”.
يذكر أن الاتحاد دخل في مفاوضات مع نادي ليفربول لضم محمد صلاح لك لم يتم حسم هذا الأمر بعد.
اشغلونا بصلاح خلاص مايبغى يجي الله يستر عليه. أما الأخ المسمي نفسه محمد يوسف فانت من ضمن اللي يصيحون مع بعض جماعتك اللي هناك ليس حبا في صلاح ولكن حسد وحقد على انجازات التعاقدات، وتابعنا وتويتر ووسائل التواصل الاجتماعي ردود الفعل السيئه والبذيئه التي صدرت من البعض منكم.
عنده طموح يحقق كاس العالم
آخر خبر : صلاح قال العب في السعودية مع العالمي و العالمي رفض عرض صلاح
صلاح مابيجري ورا الفلوس صلاح عنده طموح وهدف بيحققه الفلوس عنده منها وزياده
صلاح مابيجري ورا الفلوس صلاح عنده طموح وهدف بيحققه الفلوس عنده منها وزياده
مافيه صلاح😢😢😢
اربطوا الاحزمه للاكشن الكبير ننتظر ونشوف
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👍👍👍👍