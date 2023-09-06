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الاثنين18 سبتمبر

طبيب يوضح أسباب رجفة اليدين

منذ 12 يوم
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    التعليقات

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    ابو عمار عدد التعليقات : 63969 منذ 12 يوم

    فعلا القوة الامريكيه والتركيه لها تأثير سلبي لانها محروقه

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