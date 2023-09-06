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طبيب يوضح أسباب رجفة اليدين
طبيب يوضح أسباب رجفة اليدين
منذ 12 يوم
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التعليقات
ا
ابو عمار
عدد التعليقات : 63969
منذ 12 يوم
فعلا القوة الامريكيه والتركيه لها تأثير سلبي لانها محروقه
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