استيقظ شاب على رسالة من البنك ، تفيد بتحويل 100 ألف ريال على حسابه عند طريق الخطأ ، ليصبح رصيده 103 ألف ريال .

فقرر الشاب في فعل غير معتاد ، أن يعيش حياة الأغنياء لمدة يوم ولكن بالـ3000 ريال رصيده فقط .

وقال الشاب في مقطع فيديو ” حبيت أجرب عيشة الأغنياء بالـ3000 ريال حقي ، فستأجرت سيارة لكزس آخر موديل ب700 ريال لمدة يوم ، مشيت إلى أفخم المطاعم والكافيهات ، ليتبقي معي 1100 ريال” .

وتابع :” ذهبت إلى البنك بالسيارة ، وأعطتهم أموالهم ، وصاحب القروش غرقني بالأحضان والقبل و كرمني وأعطاني 5000 ريال ، ثم ذهبت لأسلم السيارة وأرجع البيت” .

ونال مقطع فيديو على إعجاب الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، نظرًا لتصرفه الغير معتاد ، وكانت أكثر التعليقات “الله يرزقك من حيث لا تحتسب” .