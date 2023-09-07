كشفت المؤثر التقني فيصل السيف عن توقعاته لمواصفات وسعر آيفون 15.

وقال السيف “الجيل الجديد من هاتف الآيفون سوف تكون حوافه أصغر وأقل من الأجيال القديمة”.

وأضاف السيف بأن هناك تطور في الكاميرا الخلفية والأمامية بحيث تكون الإضاءة أفضل.

وتابع السيف بأنه يتوقع أن يكون الهاتف فيه منفذ مختلف، وأن يكون هناك سرعة في الشحن وسرعة إرسال واستقبال الملفات.

واستكمل السيف بأن أسعار الآيفون الجديد سوف تكون مرتفعة عن الأجيال القديمة، وينصح الكثير بتجنب شراءه إلا عند الحاجة.