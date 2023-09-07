رفضت إدارة نادي الشباب العرض الثالث الذي قدمته نظيرتها في النادي الأهلي بشأن شراء ما تبقى من عقد الظهير الأيسر متعب الحربي.

وقدم الأهلي عرض بقيمة 60 مليون ريال بعد أن قدمت عرض من قبل بقيمة 40 مليون ريال، والذي تم رفضه من قبل إدارة النادي، مع خيار الإعارة لمدة موسم واحد، وأحقية الشراء بـ 20 مليون ريال.

واتفقت إدارة الليث على تحسين عقد متعب الحربي مع الأعضاء الذهبيين، لاستكمال ما تبقى من عقده والذي يمتد إلى 2026.

والجدير بالذكر أن الأهلي كان يرغب في كسب خدمات الحربي من أجل دعم صفوف الفريق من الجانب الأيسر، بعد استغناء ماتياس يايسله عن إزجان أليوكسي.