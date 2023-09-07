أوضح الإعلامي عمر الكاملي أن الاتحاد قدم عرض خيالي للاعب المصري محمد صلاح، وإذا لم يتم التعاقد خلال 24 ساعة، فعلى إدارة النادي التوجه ناحية لاعب الهلال سالم الدوسري.

وأضاف أن سالم الدوسري يمكن أن يكون بديل لمحمد صلاح، والهلال يمتلك الكثير من البدائل غير سالم، وأكد أن الاتحاد في حاجة إلى تلك التعاقدات.

وأنهى حديثه قائلا أن إدارة الاتحاد تعرف مشكلتها منذ 97 يوم، واستنكر عليهم التأخير إلى آخر ساعات في الميركاتو الصيفي.