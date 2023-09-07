كشف الصحفي الأمريكي جيمس بيرس مدى إمكانية انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى فريق الاتحاد خلال الساعات المقبلة.
وقال بيرس :” لا أنتظر أي مفاجآت من جهة ليفربول، القصة انتهت حيث قال لي مسئولون داخل ليفربول أنه ليس هناك فرصة لمغادرة صلاح للفريق”
وأضاف ” الأموال لم تكن عامل أساسي وليفربول لم يرغب في التخلي عن محمد صلاح، فبالتالي نادي ليفربول يرفض بيع صلاح لما له من أهمية بالنسبة للفريق “.
هل يمكن حدوث مفاجآة خلال الساعات المقبلة حول قصة انضمام #محمد_صلاح إلى #الاتحاد؟.. الصحفي جيمس بيرس يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/TbTSf87IIG
— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 6, 2023
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