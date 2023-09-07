كشف الصحفي الأمريكي جيمس بيرس مدى إمكانية انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى فريق الاتحاد خلال الساعات المقبلة.

وقال بيرس :” لا أنتظر أي مفاجآت من جهة ليفربول، القصة انتهت حيث قال لي مسئولون داخل ليفربول أنه ليس هناك فرصة لمغادرة صلاح للفريق”

وأضاف ” الأموال لم تكن عامل أساسي وليفربول لم يرغب في التخلي عن محمد صلاح، فبالتالي نادي ليفربول يرفض بيع صلاح لما له من أهمية بالنسبة للفريق “.