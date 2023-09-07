أوضح الناقد الرياضي طارق التويجري، أن موسم 2019 يختلف عن الآن في ملعب الأول بارك؛ والمسؤول هو من يقرر من سيلعب في الملعب وليس مسؤول نادي النصر .
وقال التويجري خلال لقائه على برنامج برا الـ 18 :” الآن الحاجة هي الذي تحكم، وهذا قرار أكبر من قضية نادي النصر .”
وأشار إلى أن المسؤول هو الذي يقرر من سيلعب في الملعب، وليس مسؤول نادي النصر؛ لأنه سيرفض حتى لو ما في ملعب غيره في الرياض .
#برا_18 | طارق التويجري:
موسم 2019 يختلف عن الآن في ملعب الأول بارك؛ والمسؤول هو من يقرر من سيلعب في الملعب وليس مسؤول نادي النصر .#SSC pic.twitter.com/K324hR8oxl
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 6, 2023
انا استغرب تماما لغة وتعليقات ضيوف البرامج الرياضية المعروفة مثل برا ١٨ وكورة ودورينا غير واكشن يادوري واخرها الديوانية عن الملاعب والدوري في موسمه الجديد بعد مشروع الدولة الرياضي الكبير واستحواذ الصندوق على الاندية الكبيرة وجلب محترفين عالميين حيث بقي مع الاسف الاعلام والاعلاميين يدورون في فلك الماضي في كثير من المواضيع ونسوا ان القرارات هي السائدة في المشروع وليس الاعلام واي ملعب في المملكة اصبح ملكا للمشروع وسيتم التصرف في اي ملعب بناء على المصلحة العامة ولم تعد هناك ملكية سوى ملاعب المُنشأة
انا استغرب تماما لغة وتعليقات ضيوف البرامج الرياضية المعروفة مثل برا ١٨ وكورة ودورينا غير واكشن يادوري واخرها الديوانية عن الملاعب والدوري في موسمه الجديد بعد مشروع الدولة الرياضي الكبير واستحواذ الصندوق على الاندية الكبيرة وجلب محترفين عالميين حيث بقي مع الاسف الاعلام والاعلاميين يدورون في فلك الماضي في كثير من المواضيع ونسوا ان القرارات هي السائدة في المشروع وليس الاعلام واي ملعب في المملكة اصبح ملكا للمشروع وسيتم التصرف في اي ملعب بناء على المصلحة العامة ولم تعد هناك ملكية سوى ملاعب المُنشأة
وين ها وزارة الهلال يوم يلعب النصر بالمجمعه ولا حلال على نادي الدلال ولغيرهم حرام ياخوي كولو خرا بكيفنا ملعبنا ولا نبي أحد يلعب فيه
…الحيااااااة ‼️‼️
حلووووووووووووووة
…الحيااااااة ‼️‼️
حلووووووووووووووة
…الحيااااااة ‼️‼️
حلووووووووووووووة
من يقرر اللعب في الملعب وزارة الرياضه
وصندوق الاستيمارات العامه
مو نادي الفقر
خلاص الوضع تغير
سبحان الله فيه ناس من أول ماتشوف يرف له القلب وفيه ناس تكره شوفته من أول مرة لأنه متعود على الغطرسة والشين رح العب بالمجمعة أظن مازلت تذكر لعب النصر بالتراب! وين المسؤول عنكم في ذاك اليوم أو اليوم تبي المسؤول يتدخل متعودين لوي الأنظمة والقفز على الآخرين امش الخلا هذا ملك العالمي يازعيقي العقود هي من تحكم بين الناس لكن من يحب الطهبلة لاينظر للأنظمة شيء
سبحان الله فيه ناس من أول ماتشوف يرف له القلب وفيه ناس تكره شوفته من أول مرة لأنه متعود على الغطرسة والشين رح العب بالمجمعة أظن مازلت تذكر لعب النصر بالتراب! وين المسؤول عنكم في ذاك اليوم أو اليوم تبي المسؤول يتدخل متعودين لوي الأنظمة والقفز على الآخرين امش الخلا هذا ملك العالمي يازعيقي العقود هي من تحكم بين الناس لكن من يحب الطهبلة لاينظر للأنظمة شيء
سبحان الله فيه ناس من أول ماتشوف يرف له القلب وفيه ناس تكره شوفته من أول مرة لأنه متعود على الغطرسة والشين رح العب بالمجمعة أظن مازلت تذكر لعب النصر بالتراب! وين المسؤول عنكم في ذاك اليوم أو اليوم تبي المسؤول يتدخل متعودين لوي الأنظمة والقفز على الآخرين امش الخلا هذا ملك العالمي يازعيقي العقود هي من تحكم بين الناس لكن من يحب الطهبلة لاينظر للأنظمة شيء
سبحان الله فيه ناس من أول ماتشوف يرف له القلب وفيه ناس تكره شوفته من أول مرة لأنه متعود على الغطرسة والشين رح العب بالمجمعة أظن مازلت تذكر لعب النصر بالتراب! وين المسؤول عنكم في ذاك اليوم أو اليوم تبي المسؤول يتدخل متعودين لوي الأنظمة والقفز على الآخرين امش الخلا هذا ملك العالمي يازعيقي العقود هي من تحكم بين الناس لكن من يحب الطهبلة لاينظر للأنظمة شيء
سبحان الله فيه ناس من أول ماتشوف يرف له القلب وفيه ناس تكره شوفته من أول مرة لأنه متعود على الغطرسة والشين رح العب بالمجمعة أظن مازلت تذكر لعب النصر بالتراب! وين المسؤول عنكم في ذاك اليوم أو اليوم تبي المسؤول يتدخل متعودين لوي الأنظمة والقفز على الآخرين امش الخلا هذا ملك العالمي يازعيقي العقود هي من تحكم بين الناس لكن من يحب الطهبلة لاينظر للأنظمة شيء
سبحان الله فيه ناس من أول ماتشوف يرف له القلب وفيه ناس تكره شوفته من أول مرة لأنه متعود على الغطرسة والشين رح العب بالمجمعة أظن مازلت تذكر لعب النصر بالتراب! وين المسؤول عنكم في ذاك اليوم أو اليوم تبي المسؤول يتدخل متعودين لوي الأنظمة والقفز على الآخرين امش الخلا هذا ملك العالمي يازعيقي العقود هي من تحكم بين الناس لكن من يحب الطهبلة لاينظر للأنظمة شيء
سبحان الله فيه ناس من أول ماتشوف يرف له القلب وفيه ناس تكره شوفته من أول مرة لأنه متعود على الغطرسة والشين رح العب بالمجمعة أظن مازلت تذكر لعب النصر بالتراب! وين المسؤول عنكم في ذاك اليوم أو اليوم تبي المسؤول يتدخل متعودين لوي الأنظمة والقفز على الآخرين امش الخلا هذا ملك العالمي يازعيقي العقود هي من تحكم بين الناس لكن من يحب الطهبلة لاينظر للأنظمة شيء
اي حاجه ياابو حاجه بجد مالك عذر لاعاد تحرجه اكثر هذي هي ثقافة الهلال
هذا احد سوس كرة القدم. السعوديه .
رايه متغير عن 2018 .
تعصب اعمى
شين وقوي عين ياكرهي له من نادي متبجح
لان شغلكم دائما خارج نطاق القانون ، وهذا ماجعلكم تتبجحون على حقوق الناس والاندية
الملعب ملك للعالمي فقط والباقي برا
وأذا مو عاجبك اشرب من ماء البحر
والله بعتوا الحيا وشاغلينا في حلالنا
حطوا اشوية حيا
😅🤣😆😅🤣🤭 هذا عقد حصري للنصر انا مستأجر لاتقول وزارة ولا غيرها هي المسؤل من يلعب ومن لا يلعب العقد شريعة المتعاقدين ونحن بدولة قانون وحقوق الناس لاتؤكل …انا لايعنيني هناك ملعب اولا ان شاء الله يلعبون مبارياتهم في الخرخير .. لماذا لم تتحدث عن ملعب الشباب الجديد ولا شغلة مناكفه واخذ حقوق الناس بالباطل لا ومستقوي بالوزرة .. الملعب ايضآ لايخص الوزارة انما يخصة وزارة التعليم العالي وخصوصآ الجامعه والنصر مستثمر وليس من حق اي مسؤل اجبارة على شيئ يملكه النادي …. دور غيرها ياسملق
نعم صندوق الاستثمار والوزاره هي المسؤل عن هذا الشي الانديه والملعب ملك الدوله