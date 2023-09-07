أوضح الناقد الرياضي طارق التويجري، أن موسم 2019 يختلف عن الآن في ملعب الأول بارك؛ والمسؤول هو من يقرر من سيلعب في الملعب وليس مسؤول نادي النصر .

وقال التويجري خلال لقائه على برنامج برا الـ 18 :” الآن الحاجة هي الذي تحكم، وهذا قرار أكبر من قضية نادي النصر .”

وأشار إلى أن المسؤول هو الذي يقرر من سيلعب في الملعب، وليس مسؤول نادي النصر؛ لأنه سيرفض حتى لو ما في ملعب غيره في الرياض .