أكد الإعلامي أحمد الفهيد أن نادي الهلال دائما سابق بخطوة، حيث طلب منذ ما يقرب من الـ 5 سنوات ببناء ملعب خاص به.

وكانت إدارة النادي جهزت كل تفاصيل المشروع من حيث المكان والتصميم، والقدرة الاستيعابية، لكن وزارة الرياضة أوقفته، بسبب بناء ملعب ضخم وكبير وعالمي بالقدية.

وأضاف أن الهلال هو أول نادي في المملكة يتبنى فكرة استئجار ملعب خاص، وأردف أن التعامل مع الهلال يكون على كونه نادي عالمي، لهذا السبب وصل لنهائي كأس العالم وحصل على الوصيف.