قال الإعلامي الرياضي علي المرشود أن نجم ليفربول المصري محمد صلاح لا يملك القيمة التسويقية والفنية كالتي يملكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وأضاف المرشود”صلاح لا يملك القيمة السوقية التي يملكها رونالدو ونيمار وبنزيما، واللاعب لا يستحق القيمة التي تتداول حاليًّا”

وتابع” الدعم الكبير لقطاع الرياضة جعلنا نرى نجوم العالم عندنا في الدوري السعودي، وهذا الأمر حينما كنا نفكر فيه في السابق كنا نعتبره خيال”