أكدت مصادر صحفية أن إدارة نادي الهلال ترغب بعدم الاستغناء عن البرازيلي ميشيل ديلغاو.

وكانت مصادر صحفية أكدت أن نادي الهلال تلقى عرضين من أجل البرازيلي ميشيل ديلغادو ، لاعب وسط الفريق ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وفي وقت سابق ، أبدى جيسوس تمسكه ببقاء ميشيل ، إذ قال: “لا أفكر في الاستغناء عنه”

يُذكر أن ميشيل انضم للهلال في يناير 2022، قادمًا من نادي فلامينغو، وخلال الموسم الماضي نثر اللاعب سحره الكروي مع الزعيم، وتمكن من إظهار براعته ومهاراته مع الكتيبة؛ ليُصبح من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة فريقه بعد حصوله على فرصة أكبر في المشاركة.