حصل قائد النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على جائزة أفضل لاعب في غرب القارة عن شهر أغسطس الماضي.

ونال رونالدو 43% من الأصوات، وفي المركز الثاني لاعب الوحدة الأردني أنس العوضات بنسبة 41%.

وتضمنت القائمة: رونالدو (النصر)، حمد الله (الاتحاد)، فيرمينو (الأهلي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، أنس العوضات (الوحدات الأردني)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).

وكان اتحاد الكرة الآسيوي قد فتح باب التصويت للجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا، وانتهت المهلة مساء أمس الأربعاء.