‏أكد نجم الهلال السابق ياسر القحطاني أن العمل كإداري في الهلال شرف عظيم له .

وقال القحطاني في بودكاست beIN‬⁩ : “شرف لي أن يطرح اسمي حتى من قبل إدارة الهلال أو أعضاء شرف نادي الهلال ولكن أنا لا أستطيع العمل مع أشخاص كنت ألعب معهم سابقًا لأنني لن أستطيع أن أمنعهم من شيء، لذلك وجودي قد يكون مُضر أكثر ماهو .”

وأضاف :” وينك عن الهلال أنا مع الهلال قلبًا وقالبًا، أنا موجود ولكن خلف الكواليس، دمي أزرق وعروقي زرقاء.”