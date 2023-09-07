أكد نجم الهلال السابق ياسر القحطاني أن العمل كإداري في الهلال شرف عظيم له .
وقال القحطاني في بودكاست beIN : “شرف لي أن يطرح اسمي حتى من قبل إدارة الهلال أو أعضاء شرف نادي الهلال ولكن أنا لا أستطيع العمل مع أشخاص كنت ألعب معهم سابقًا لأنني لن أستطيع أن أمنعهم من شيء، لذلك وجودي قد يكون مُضر أكثر ماهو .”
وأضاف :” وينك عن الهلال أنا مع الهلال قلبًا وقالبًا، أنا موجود ولكن خلف الكواليس، دمي أزرق وعروقي زرقاء.”
عجزت وانا انصحك يبو طوزي خلك من حركات البزران وارق بتفكيرك الجاهل المتعصب ياسر لم يأتي على سيرت اي نادي غليه تحشر نفسك في شي لم يذكر ياجاهل غ B ي متى تفتح من العينات هذي الجاهله الي نظرتها عند اقدامها
لو فوزي أولا ياسر ماتكلم عن النصر ولا جاب سيرة النصر اصلا ولا يتشرف يروح للنصر ياسر هلالي ويتكلم عن الهلال لاتقط نفسك
بو فوزي انت استوعبت ايش اللي مكتوب؟!
تعتقد مثلا انه ياسر يلمح يكون اداري لفريقك؟
من شاف مكتوب النصر في المقال؟
هالنصراويه حاشرين خشومهم في كل شارده ووارده المقال عن الهلال وياسر القحطاني
وش جاب النصر بالسالفه؟
شوف يالقحطاني النصر لايتشرف فيك ولابمجاملاتك وهوغني عن تقيمك له وخلك في دلالك أححسن لك
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