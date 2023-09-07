يرغب النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول بالإعتزال داخل “أنفيلد” في المستقبل القريب.

وكشفت تقارير صحفية، إن محمد صلاح أخبر ملاك نادي ليفربول، برغبته في إستكمال مشواره الكروي داخل أنفيلد، بعد رفضه عرضين قياسيين من قبل الاتحاد لضمه خلال الصيف الجاري.

وأكدت تقارير إنهاء الاتحاد إهتمامه بضم النجم المصري محمد صلاح، حيث قرروا التوقف عن تقديم عروض جديدة إلي إدارة ليفربول خلال الساعات القليلة المقبلة، وقبل غلق باب الميركاتو الصيفي.

وتمسك ليفربول بصلاح قبل غلق باب القيد في الدوري الإنجليزي يوم 1 سبتمبر، كما يُغلق القيد في الدوري السعودي مساء اليوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023.