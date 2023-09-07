أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.7 % مغلقا عند 11216 نقطة (- 83 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.

ليواصل مؤشر السوق هبوطه للجلسة السادسة على التوالي، مسجلا خلالها انخفاضا بنحو 360 نقطة وبنسبة 3.1 %، ليسجل أدنى إغلاق منذ يونيو الماضي أي منذ 3 أشهر.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 2% عند 70.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.4 مليون سهم.

وأنهت أسهم نادك، وسينومي ريتيل، والدريس، وعلم، والحفر العربية، ومجموعة تداول، ودار الأركان، وذيب، الخدمات الأرضية، وكابلات الرياض، والتموين، والتعاونية، والمطاحن الأولى، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6%.

وأغلق سهم سمو العقارية، عند 53 ريالا (- 7 %)، في أول جلساته في السوق الرئيسية تاسي عقب الانتقال من نمو، وسط تداولات بلغت نحو 900 ألف سهم.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 34.15 ريال.

وتصدر سهم عذيب للاتصالات، ارتفاعات اليوم بنسبة 9 %، عند 146.20 ريال، وسط تداولات تجاوزت 3.5 مليون سهم.